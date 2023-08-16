طعمه مختلف .. طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني

يعد الحواوشي الاسكندراني من الأكلات المختلفة والمميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الحواوشي الاسكندراني بوصفات مختلفة ومميزة.

وإليك طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني بالخطوات.

مقادير الحواوشي الإسكندراني

4 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب زبادي

6 ملاعق زيت

2 كوب ماء

رشة ملح

رشة سكر

لحم مفروم

بصل مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى وفلفل حار مقطع مكعبات صغيرة

كوب بقدرونس مفروم

فلفل أسود وملح وكمون

زبدة للدهن

طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني

لعمل العجينة الخاصة بالحواوشي ابدأي بخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر مع الزبادى والمياه والزيت حتى تصبح العجينة متماسكة .

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وادهنيها بالزيت واتركيها 15 دقيقة حتى تخمر .

قومى بخلط اللحمة المفرومة مع البصل والقدونس المفروم والفلفل الرومى والحار والملح والفلفل والكمون وامزجيهم جيدا

افردى العجينة بالنشابة وادهنيها بالزبدة، ثم ضيفى خليط اللحم على العجين وافرديه جيدا على القاعدة، أفردى عجينة أخرى وادهنيها أيضا بالزبدة، لتغطية العجينة والخليط.

احكمى غلق الرغيف من الأجناب واضغطى عليها جيدا.

ادهني وجه الرغيف بالزبدة أيضا، ثم ضعيه في صينية فى فرن ساخن.

اخرجى الحواوشي بمجرد أن يصبح العجين ذهبيا.