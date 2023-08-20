يفضل العديد من الأشخاص تناول الزبادي اليوناني، والذي يحتوي على نسب أعلى من الفوائد الصحية للزبادي العادي ، ولكن بسبب ارتفاع سعره ، يحرص العديد من الأشخاص على تحضيره في المنزل .

وإليك طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل

مقادير الزبادي اليوناني

4 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زبادي كامل الدسم

قماشه او شاشه نظيفه

خطوات تحضير الزبادي اليوناني

ضعي الحليب في إناء علي النار حتي يغلي

غطي الحليب ثم يترك حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة

ضيفي الزبادي عليه ويقلب جيدا بمضرب يدوي حتى يذوب

ثم يوضع الخليط في وعاء

اشعلي الفرن حتى يسخن ثم اغلقيه

ثم ضعي الوعاء داخل الفرن لمدة ١٥ دقيقة

ثم اخرجي الوعاء و فرغيه في المصفاة القماش واتركيه حتي يصفي تماما في الثلاجة

ثم قومي باستخدامه وهو مخزن بالثلاجة.