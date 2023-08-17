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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سلطة لذيذة وبسيطة.. طريقة تحضير الكول سلو الدايت

كول سلو
كول سلو

الكول سلو من السلطات المميزة والمختلفة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيرها بطريقة صحية تناسب الدايت.

وإليك طريقة تحضير الكول سلو الدايت 

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مكونات الكول سلو الدايت

نصف ثمرة كرنب أخضر مقطعة شرائح رفيعة

نصف ثمرة كرنب أحمر مقطعة شرائح رفيعة

جزر مبشور

ربع كوب مايونيز لايت

ملعقة كبيرة عسل

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الكول سلو الدايت

1 - ضعي المكونات في وعاء عميق ،العسل والمايونيز والملح والفلفل الأسود، واخلطيها جيدًا.

2 - ويمكنك استخدام كوب زبادي لايت بدلًا من المايونيز.

3 - ضعي الخضراوات، وقلبي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

4 - ثم ضعيها في الثلاجة 60 دقيقة، ثم أخرجيها وضعيها في طبق التقديم

الكول سلو طريقة تحضير الكول سلو مكونات الكول سلو مكونات الكول سلو الدايت الكول سلو الدايت

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