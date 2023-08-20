خنقها بالإيشارب.. رجل ينهي حياة زوجته في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة ، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (زوج المتوفاة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق خنقها بإستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.