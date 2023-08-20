أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن رفع عرض أحمد زيزو داخل الشباب السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالزمالك: الشباب السعودي مُستعد لرفع قيمة عرضه إلى 8 ملايين دولار للتعاقد مع أحمد زيزو".

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات خطيرة في أزمة رحيل أحمد سيد زيزو، نجم نادى الزمالك، إلى صفوف فريق الشباب السعودي.

وجاء ذلك بعد ما عرض زيزو التنازل عن 60 مليون جنيه مستحقات متأخرة وباقي قيمة عقده مع الزمالك من أجل إتمام التعاقد مع الشباب السعودي.

وتواصل زيزو مع مسئولى نادى الزمالك من أجل التنازل عن المستحقات المتأخرة التى تبلغ 12 مليون جنيه، إضافة إلى باقي عقده مع القلعة البيضاء من أجل انتقاله إلى نادى الشباب السعودي.

وتقدّم نادى الشباب السعودي بعرض تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار، إضافة إلى راتب سنوى لزيزو بقيمة 3 ملايين دولار.

ورفض نادى الزمالك عرض الشباب السعودي وتمسك ببقاء زيزو على أن يتم صرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة خلال أسبوع.