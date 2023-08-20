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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة في برج العرب |صور

مركز شباب أبوصير
مركز شباب أبوصير القبلي

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينه برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

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وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ 4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات، حيث أن المجمع مكون  من ٣ أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجي، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين ، ومكتب بريد ، ومجلس محلي) حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يجتاحه من مكان واحد.

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وأضاف الشريف؛ أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير  6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو عليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو صير البحري بقرية أبو صير، إنشاء جديد لمركز شباب أبو صير القبلى بقرية أبو صير.

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