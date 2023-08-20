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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اشتر أون لاين.. تمثال نفرتيتي بـ 428 ومفتاح الحياة بـ 342 جنيها وجعران أزرق

نفرتيتي
نفرتيتي

للباحثين عن اقتناء الكنوز والمقتنيات المصرية العبقرية وشراء القطع الأثرية أون لاين لتزيين منزله أو مكتبة أو حتي ديكور يقتنية لاضافة مزيد من الجمال مطعم بأجمل قطع مستنسخة من المومياوات والتمثايل والتوابيت المعبرة عن فخامة رونقها منها تمثال نصفي لـ الملكة نفرتيتي و عنخ – مفتاح الحياة .
شراء القطع الأثرية  المستنسخة تستطيع الحصول عليها أون لاين عبر موقع وزارة السياحة و الآثار التي تتيح عشرات من القطع الأثرية المستنسخة من كنوز مصر القديمة والتي صممت ورسمت بايادي مصرية كلوحة فنية عبقرية صممت لأصحاب الذوق الرفيع من محبي اقتناء القطع الأثرية المستنسخة.

شراء القطع الأثرية 


وشملت أسعار شراء القطع الأثرية تمثال نصفي لـ الملكة نفرتيتي بـ 428 جنيه، تمثال الإله أنوبيس بشكاه البشري بـ 741 جنيه ، تابوت مومياء ذهبي بـ 114 جنيه ، عنخ – مفتاح الحياة بـ 342 جنيه ، الجعران الأزرق بـ 171 جنيه ،الإله جحوتى – أبيس 627 جنيه ، ليكون لديك إمكانية اقتناء كنوز المصرية القديمة بشكلها المستنسخ.
خدمات شراء القطع الأثرية عبر زيارة المتاحف المصرية أبرزها المتحف القومي للحضارة المصرية الذى يتيح بيع القطع الأثرية المستنسخة في أجمل صورها وتجسد قمة الحرفية في إظهار جمال القطع المستنسخة .
 

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