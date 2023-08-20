أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  



نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 .



العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023



يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تداول أسئلة اللغة الثانية بتليجرام بعد توزيعها في لجان الدور الثاني لـ الثانوية العامة



تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.



التعليم العالي: 337 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٣٣٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني. www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها



يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية عن كليات القمة المتاحة، وينتظرون بشغف معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وموعد الإعلان عنها.