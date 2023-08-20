استكمالا لسلسلة الجولات.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد قها للصناعات الكيماوية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذه الزيارة تأتي إستكمالاً لسلسلة الجولات التفقدية التي تتم داخل الشركات والوحدات التابعة بهدف المتابعة الدورية والإطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها والوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ المشروعات التي تشارك في تنفيذها.

قام وزير الإنتاج الحربي، في بداية الجولة بالإطلاع على عرض تقديمي حول أنشطة شركة قها للصناعات الكيماوية والذي تضمّن المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم توقيعه خلال الفترة الأخيرة من تعاقدات مع مختلف الجهات بالدولة.

وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة (مصنع 270 الحربي) تفقد وزير الإنتاج الحربي خطوط الإنتاج داخل الشركة والتي تضم ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، عدادات المياه، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس).

وتساهم الشركة (مصنع 270 الحربي) فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كما شاركت الشركة في إنتاج الدراجات لصالح مشروعيّ "دراجتك دخلك" و"دراجتك صحتك".

الالتزام بالتوقيتات المحددة

وخلال الجولة التفقدية لشركة "قها للصناعات الكيمياوية" وجّه الوزير "محمد صلاح" بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة.

ووجّه بأهمية قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية، كما شدد على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال الجولة التفقدية على الاستماع عن قرب إلـى العامليـن بمختلـف خطـوط الإنتـاج بالشركـة (مصنع 270 الحربي) والحديث والتواصل معهم بشكلٍ مباشر للتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم واستفساراتهم والرد عليها، وحثهم على الحفاظ على روح العمل الجماعي والتكامل مع الشركات الشقيقة.

وصرح "بكر" أن الوزير شدد خلال الجولة على أن الشركة (270 الحربي) تعد رائدة الصناعات الكيماوية في مصر وعلى جميع العاملين بذل المزيد من العمل والجهد للحفاظ على هذه المكانة.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ وائل محمود المكي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس/ أشرف عبد العزيز رئيس قطاع المشروعات والمحاسب/ عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والاقتصادية ومحمد أحمد درويش رئيس قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والدكتور مهندس/ عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا و محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.