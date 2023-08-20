عقب 24 ساعة من البحث.. العثور على جثمان شاب غربي الإسكندرية

تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مجموعة من غطاسين الخير، من العثور على جثمان شاب في العقد الرابع من العمر، بعد 24 ساعة من البحث ببحيرة مشروع ناصر أمام قرية 21 غربي الإسكندرية.

وعلى الفور جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات الدفن.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قوات الانقاذ النهري حول وجود شاب غرق ببحيرة مشروع ناصر، أمام قرية 21 بغربي محافظة الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، إنه تم العثور على غريق بحيرة ناصر، وهي لشاب يدعى أحمد عبدالكريم القذافي مرعى الفرجاني، 35 سنة، بعد غرقه أمس.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.