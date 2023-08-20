علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع الكوليسترول .. احذروا

الكوليسترول هو مركب موجود في خلايا الجسم، لكن إذا ارتفع مستوى الكولسترول في الدم فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية وستعيق هذه الترسبات في النهاية تدفق الدم في الشرايين.. وارتفاع الكوليسترول هو أحد المشكلات الصحية الشائعة حول العالم، يمكن اكتشاف الإصابة به عن طريق الفحص الذاتي،حيث تظهر عليه مجموعة من العلامات التحذيرية.حسب موقع express



علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع الكوليسترول:

تشنجات القدم:

مرض الشرايين المحيطية يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان. وقال جراح الأوعية الدموية أندي لي، مدرس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن هذا المرض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.



الدوخة



غالبًا الدوخة بسبب توسع الأوعية الدموية، فضًلا عن احتمالية أن يكون الصداع بسبب مشاكل القلب الناجمة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.

يمكن أن تكون الدوخة (الدوار) علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق "إيت ذيس".



ألم الصدر وصعوبة في التنفس:

قد يكون علامة على مرض خطير ولا يجب تجاهله أبدا. ويكون الألم أسوأ عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على انسداد الشريان التاجي، الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.

تقوس الأظافر:

تعرض الأظافر للتقوس واصفرار لونها وزيادة خشونة ملمسها وظهور خطوط حمراء أو بنفسجية أسفلها قد يشير إلى الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم.