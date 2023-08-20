أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايلات أوبو في 2023..أفضل موبايل من Nokia لمحدودي الدخل 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بكاميرا 440 ميجابكسل..أفضل كاميرات في هواتف سامسونج الجديدة

وفقًا لما ذكره تسريب تقني من Revegnus على X ، تعمل Samsung على أربعة مستشعرات جديدة عالية الجودة: 50 ميجابكسل GN6 ، 200 ميجابكسل HP7 ، مستشعر 320 ميجابكسل غير معروف و 440 ميجابكسل HU1. ومع ذلك ، يدعي التقرير أن أيًا من هذه المستشعرات لن ينتهي بها المطاف في هاتف Galaxy S وسيتم تخصيصها لمصنعين آخرين وربما الصناعات الأخرى أيضًا.

أرخص موبايلات أوبو في 2023

تعد شركة أوبو من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتتميز هواتفها بتصميمها الأنيق وأسعارها المميزة. وفي عام 2023، أطلقت أوبو العديد من الهواتف الذكية التي تناسب جميع الاحتياجات والميزانيات، ومن بينها بعض من أرخص الهواتف في السوق.

أفضل موبايل من Nokia لمحدودي الدخل



أصدرت شركة نوكيا هاتفها الذكي Nokia 3.4 في عام 2020، ويعد هذا الهاتف من أفضل الخيارات المتاحة للأشخاص الذين لديهم ميزانية محدودة. يتميز Nokia 3.4 بشاشة 6.39 بوصة HD+، ومعالج Snapdragon 460، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.



عشان ميتنصبش عليك..إزاي تفرق بين هاتف الآيفون الجديد والمجدد

تُعد هواتف الآيفون من أكثر الهواتف الذكية شعبيةً في العالم، ولكن يمكن أن تكون أيضًا باهظة الثمن. إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون بسعر مخفض، فيمكنك التفكير في شراء هاتف آيفون مُجدد.



أفضل ساعات ذكية تغنيك عن Apple Watch..بربع الثمن



Apple Watch هي واحدة من أكثر الساعات الذكية شعبية في العالم، ولكن يمكن أن تكون أيضًا باهظة الثمن. إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جيدة الأداء دون إنفاق الكثير من المال، فهناك العديد من الخيارات المتاحة التي يمكن أن تغنيك عن Apple Watch بربع الثمن.