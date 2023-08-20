قاطنو مساكن الضباط بالزاوية الحمراء : يوجد غية حمام ستتسبب في انهيار العقارات

أرسل القارئ احمد سيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مخالفات كثيرة بالعقار أولها غية حمام أعلى العقار الذي يسكن به.



وقال في شكواه نعاني نحن سكان مساكن الضباط أرض الجنينة بلوك ٩ مدخل ٤ بالزاوية الحمراء أمام حى الزاوية وبجوار كنيسة مارى جرجس ومسجد العلم والهداية من وجود (غية حمام) اعلي العقار تتكون من 4 أدوار وهذا يهدد أمن وسلامة العقار بالاضافة الي الحشرات المنتشرة ويوجد بالمنزل سكان فى الدور الأول يقوموا بوضع حواجز أمام شقتهم وسكان آخرون قاموا بإنشاء حديقة لهم في منتصف الشارع .



واشار انهم من شهر نوفمبر تقدموا سكان بلوك ٩ مدخل ٣ مساكن الضباط بالزاوية الحمراء بتقديم شكوى بسبب غية الحمام الموجودة أعلى سطح العقار المهدد بالسقوط ومن شهر نوفمبر حتى الآن لم يتم لم يتم إتخاذ اي اجراء من حي الزاوية الحمراء.

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