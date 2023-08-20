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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قاطنو مساكن الضباط بالزاوية الحمراء : يوجد غية حمام ستتسبب في انهيار العقارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ احمد سيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مخالفات كثيرة بالعقار أولها غية حمام أعلى العقار الذي يسكن به.


وقال في شكواه نعاني نحن سكان مساكن الضباط أرض الجنينة بلوك ٩ مدخل ٤ بالزاوية الحمراء أمام حى الزاوية وبجوار كنيسة مارى جرجس ومسجد العلم والهداية من وجود (غية حمام)  اعلي العقار تتكون من 4 أدوار  وهذا  يهدد أمن وسلامة العقار بالاضافة الي الحشرات المنتشرة ويوجد بالمنزل سكان فى الدور الأول يقوموا بوضع حواجز أمام شقتهم وسكان آخرون قاموا بإنشاء حديقة لهم في منتصف الشارع .


واشار انهم من شهر نوفمبر تقدموا سكان بلوك ٩ مدخل ٣ مساكن الضباط بالزاوية الحمراء بتقديم شكوى بسبب غية الحمام الموجودة أعلى سطح العقار  المهدد بالسقوط ومن شهر نوفمبر حتى الآن لم يتم لم يتم إتخاذ اي اجراء من حي الزاوية الحمراء.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الزاوية الحمراء المتابعة المستمرة تقديم شكوي حى الزاوية الحمراء كنيسة ماري جرجس

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