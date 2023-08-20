انهيار أسعار الدواجن| مفاجأة مدوية عن الدجاج في الأسواق.. تفاصيل

حالة من التراجع تشهدها أسعار الدواجن في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، ذلك بعد موجة من الارتفاع الغير مسبوق في أسعار الدواجن في الأسواق، خاصة بعد تدخل الدولة المصرية بقرارات هامة من ضمنها الإفراج عن الاعلاف لإنقاذ هذه الصناعة.

إنخفاض مستلزمات الإنتاج أدى إلى تراجع في أسعار الدواجن

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج "بيزنس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد2"، كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة عن الأزمة، لافتا إلى أن إنخفاض مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض في أسعار الدواجن، مؤكداً أن هناك انخفاضات في أسعار العلف، والذرة ، وفول الصويا.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية، تابع في تصريحاته التليفزيون، أن هناك انخفاض بأسعار الدواجن بالمزارع يصل إلى 5 جنيهات، لافتا إلى أن سعر الدواجن في الأسبوع الماضي كان 64 جنيهاً لكيلو الدواجن، و اليوم يصل إلى 58 جنيهاً.

أما بالنسبة لأسعار البيض في السوق المحلي، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية، أنه من المتوقع انخفاض أسعار البيض بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى التحسن في حالة الطقس، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يأثر سلباً على إنتاجية البيض.

فيما شهدت آخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023، تراجع كبير في أسعار الدواجن البيضاء اليوم بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار الدواجن أمس.

حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 56 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 60 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أمس.

أسعار الدواجن اليوم الأحد



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها للكيلو

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 95 جنيها للكيلو.

واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.



سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض اليوم الأحد 20-8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 108 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.

فيما سجل سعر البيض الأحمر إلى 110 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.

وتراجع سعر البيض البلدي إلى 121 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض 15 جنيها

سعر الكتكوت الساسو 11 جنيها

سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم

سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه للطن.