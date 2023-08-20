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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

22 دولارا في يوم واحد.. سحب فيلم مطرح مطروح من دور العرض

فيلم مطرح مطروح
فيلم مطرح مطروح

فيلم حقق في يوم 22 دولارا فقط، و ذلك بعد شهر واحد من طرحه في دور العرض المصرية.

وجاء ذلك بتقرير نشرته فضائية "العربية"، بعنوان "سحب فيلم مطرح مطروح بعد شهر واحد من طرحه بدور العرض المصرية".

أوضح التقرير، أن الموزع السينمائي محمود الدفراوي قرر سحب فيلم "مطرح مطروح" بسبب ضعف إيراداته، حيث حقق الفيلم في 24 ساعة إيرادات بلغت 739 جنيه، نحو 22 دولارا.

تدور قصة الفيلم حول أسرة متوسطة تقضي فترة الصيف في منطقة ساحلية، و هو من إخراج وائل إحسان و بطولة محمود حميدة و كريم عفيفي و شيماء سيف و ليلى زاهر.

إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح 

وبلغت إيرادات الفيلم في الأسبوع الرابع 16,179 جنيه، و بلغ إجمالي الإيرادات خلال مدة طرحه نحو 2,618,424 جنيه.   
 

فيلم مطرح مطروح محمود الدفراوي وائل احسان محمود حميدة كريم عفيفى شيماء سيف ليلى زاهر إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح

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