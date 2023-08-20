عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ جامعي: نطبق 4 طرق لتدريب الطلاب بالتعاون مع القطاع الخاص

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ماجد ابو العينين، عميد تربية عين شمس، إن الجامعات المصرية تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية بهدف لتعليم وتدريب الطلاب في مجال التحول الرقمي وتأهيلهم لسوق العمل، هناك عدة وسائل تستخدمها الجامعات لتحقيق هذا التعاون، ومنها:

1. برامج التدريب والتعاون: تقوم الجامعات المصرية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع الشركات التكنولوجية. تشمل هذه البرامج فرص التدريب العملي والتعلم من خلال المشاريع العملية التي تتطلب مهارات التحول الرقمي. يتم تصميم هذه البرامج لتعزيز المعرفة العملية لدى الطلاب وتطبيقها في سياق العمل الحقيقي.

2. الندوات والمحاضرات الضيفة: تقوم الجامعات بدعوة خبراء ومتخصصين من القطاع الخاص والشركات التكنولوجية لإلقاء محاضرات وعروض توضيحية حول التحول الرقمي وتطبيقاته في الصناعة. يتاح للطلاب فرصة التعرف على أحدث التقنيات والممارسات في المجال، والاستفادة من خبرات الخبراء.

3. المشاريع التعاونية: تعمل الجامعات المصرية على تنظيم مشاريع تعاونية بين الطلاب والشركات التكنولوجية. يعمل الطلاب في فرق مشتركة مع المهنيين والمتخصصين من الشركات لتنفيذ مشاريع تطبيقية في مجال التحول الرقمي. توفر هذه المشاريع للطلاب فرصة لتطبيق المفاهيم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم في سياق عمل حقيقي وتعزز تفاعلهم مع القطاع الخاص.

4. برامج التوظيف والتدريب: تعقد الجامعات المصرية فعاليات التوظيف والتدريب بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، حيث يتم توفير فرص التوظيف والتدريب للطلاب. يتاح للشركات فرصة اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوظيفهم، وبالمقابل يحصل الطلاب على فرصة للتعرف على متطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم للتوظيف في شركات التكنولوجيا.
 

واكد الدكتور ماجد ابو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد ،  ان الجامعات المصرية تقدم مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التعليمية التي تركز على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

واوضح ، ان الجامعات المصرية  تتضمن برامج تدريس المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليل البياني، والبرمجة، وأمن المعلومات، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني، وغيرها كما توفر الجامعات ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب لتطوير مهاراتهم الرقمية وتطبيقها عمليًا في مجالات مختلفة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

ترشيحاتنا

البشبيشي: عبد الله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم لأفغانستان

حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

باحث سياسي: انتخابات 2005 شهدت ألاعيب الإخوان وتدليسهم وتزويرهم

طارق البشبيشي: الإخوان يزرعون في الشباب أنهم أصحاب مهمة عظمى «عبر الانضمام للجماعة»

مش عاوزين أجندات ومنظرة.. ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب بعد استقالة مجلس الزمالك

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ