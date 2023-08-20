عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يخسر بثلاثية من وست هام بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

خسر فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدف من نظيره وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية وست هام عن طريق كل من نايف أكرد، ميشيل أنطونيو، لوكاس باكيتا في الدقائق ٧، ٥٣، ٩٥.

بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق تشوكويميكا في الدقيقة  ٢٨.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز 

خط الدفاع: ديساسي - سيلفا - كولويل

خط الوسط: جوستو - إنزو - جالاجير - تشيلويل.

خط الهجوم: سترلينج - تشوكويميكا - جاكسون

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وست هام المركز الثالث برصيد ٤ نقاط بينما يأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

تشيلسي وست هام وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أحمد جلال إبراهيم قاضٍ جليل ولم تُرفع عنه الحصانة

هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

مدير النشاط الرياضي للزمالك يتقدم باستقالته.. مستند

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ