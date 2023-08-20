تشيلسي يخسر بثلاثية من وست هام بالدوري الإنجليزي

خسر فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدف من نظيره وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية وست هام عن طريق كل من نايف أكرد، ميشيل أنطونيو، لوكاس باكيتا في الدقائق ٧، ٥٣، ٩٥.

بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق تشوكويميكا في الدقيقة ٢٨.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي - سيلفا - كولويل

خط الوسط: جوستو - إنزو - جالاجير - تشيلويل.

خط الهجوم: سترلينج - تشوكويميكا - جاكسون

وبهذه النتيجة، يحتل فريق وست هام المركز الثالث برصيد ٤ نقاط بينما يأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.