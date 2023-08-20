استجابة للمواطنين.. رفع مخلفات بشارع في الوراق وإزالة سور مخالف بالهرم

وجّه محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس حي الوراق باتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب شكوى عدد من المواطنين والخاصة بتراكم مخلفات بقطعة أرض بشارع مسجد السلام بوراق الحضر وعدم التزام الباعة بسوق العمارنة بإجراءات تخفيف أحمال الكهرباء.

وعلى الفور، رفعت أجهزة حي الوراق مخلفات البناء وتجمعات القمامة من الموقع محل الشكوى، بجانب توجيه عدد من الحملات للتفتيش على المحال والباعة بسوق العمارنة لإلزام الباعة بإجراءات تخفيف الأحمال ومنع الإضاءة المبهرة.

وفي نفس الإطار، كلّف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس حي الهرم باتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب شكوى سكان شارع محمود عبدالجواد منسى البطران لتضررهم من بناء سور مخالف، الذي تسبب في فصل الشارع محل الشكوى عن شارع علي بن طالب، والمتفرع من شارع مسجد التوحيد بنزلة البطران بحي الهرم وعدم قدرتهم على توصيل المرافق وإعاقة الحركة المرورية.

وعلى الفور، وتنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة، تم توجيه حملة وتنفيذ أعمال الإزالة للسور وفتح الشارع أمام حركة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلّف محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوى لضمان عدم تكرار المخالفة.

