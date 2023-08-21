أخبار التعليم … قبل إعلانها خلال ساعات.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الآدبية .. المعهد العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2%وفني صحى93%..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023





نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية



المعهد العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2%وفني صحى93%..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023





تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال، خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.







قبل إعلانها خلال ساعات.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الآدبية



يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.



ظهور "السماك الأعزل" بالقرب من القمر الليلة



تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.