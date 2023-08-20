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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت بجاملهم.. محمد الحلو يرد على مهاجمته بسبب «عمار يا سعودية»| فيديو

محمد الحلو
محمد الحلو

رد الفنان محمد الحلو، على حالة الجدل والهجوم المثار ضده، بسبب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا إسكندرية"، عقب الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية، قائلا: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا إسكندرية، بعمار يا سعودية، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل، غنيت "عمار يا إسكندرية"، ورردها "الكورال".

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وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، أنه استُقبل بحفاوة وكرم بالغ من الجمهور السعودي، وأُحرجت ألا أرد هذه الحفاوة، فقلت "عمارة يا سعودية"، من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، وصدرت من قلبي؛ كرد فعل سريع، دون التخطيط المسبق له، أو تغيير للأغنية الأصلية.

وأضاف "الحلو" أن جمهور السوشيال ميديا هاجمني دون معرفة الحقيقة الكاملة، وظُلمت جدا منهم.

وكشف أن اختفائه خلال الفترة الماضية، كان بسبب مرضه، ومشكلة في قدمه منعته من الظهور، إلا أن حالته الصحية تتحسن، وأنه خلال الفترة المقبلة سيسعى للعودة إلى الساحة الفنية.

محمد الحلو

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