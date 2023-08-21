عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:


رقم خيالي.. حسين لبيب يعلن حجم مديونيات نادي الزمالك
أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، أن نادي الزمالك ليس النادي الوحيد الذي لديه مشكلات مالية، مضيفا: “مديونيات النادي تبلغ مليار و500 مليون جنيه”.


تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريراً مفصلا عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.


ماذا فعلت شقيقة العالم أحمد زويل ردا على واقعة استخدام صورته بمهرجان شعبي| تفاصيل
علقت نانا زويل، شقيقة العالم أحمد زويل، على استخدام صورته في مهرجان شعبي، قائلة: “علمت بالأمر، من خلال اتصال تليفوني، يوم الأربعاء الماضي، حيث أبلغوني بوجود صورة لشقيقي في فيديو مهرجانات”.


مش هسكت.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل تعرضه لعملية ابتزاز
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحًا كاذبًا، نشر على لسانه، يوم الأربعاء الماضي، من قبل حساب على موقع "إكس"- تويتر سابقًا-، فيما يخص طائرة الذهب في زامبيا التي كانت قادمة من مصر.


رامي مابيردش.. عفاف مصطفى تكشف تفاصيل خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام| فيديو
كشفت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام؛ بسبب منعهم من زيارتها لوالدهم.


مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على سرعة انتشار المتحور الجديد لـ"كوفيد 19" عالميا، قائلا إن فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، جميعها فيروسات تنفسية تصيب الجهاز التنفسي، ورغم الشهرة الكبيرة التي حصدها “كوفيد-19”؛ إلا أن الإنفلونزا حصدت شهرة أكبر بكثير منذ سنوات.


مفاجأة.. من يدير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة؟.. فيديو
كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، عن الموقف القانوني ومستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة النادي،  لافتا إلى أن اللوحة الاسترشادية توصي بأنه في حالة خلو منصب مجلس الإدارة يتولى الإدارة لجنة ثلاثية مكونة من المدير الإداري، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي.


الأرز هيغرق الدنيا.. مفاجأة سارة عن الأسعار يكشفها أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضية التموين تُعتبر ملفًا أمنيًا قوميًا بالنسبة لمصر ا، وأن الرئيس السيسي يعكف على مناقشة مسألة الأمن الغذائي في كل لقاء له.


مفاجآت داخل القلعة البيضاء بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك| فيديو
تناولت الإعلامية إنجي أنور، الأوضاع داخل نادي الزمالك، ومستقبل النادي، في ظل تلك الأوضاع الحالية، وقالت: الزمالك مدرسة الفن والهندسة، تاريخ كبير حافل بالبطولات والإنجازات، نادي تأسس منذ 112 سنة، لافتة إلى أن تاريخه أقدم من تاريخ تأسيس دول كثيرة وكبيرة في العالم كله.


اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو
علق الإعلامي محمد الباز، على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلا: "مستعجلين على إيه؟".

وقال الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "عادل إمام واحد من الأيقونات المهمة في حياتنا"، لافتا إلى أن: "بعض الحسابات روجت أخبارا عن وفاته، مما اضطر الدكتور أشرف زكي لنفي هذه الأخبار، وأكد أنه بخير وصحته جيدة، ولو أن هناك وفاة أو أي شيء؛ سنعلن ذلك".


أحمد موسى يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك السابق..فيديو
وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك قبول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل مديرية الشباب والرياضة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة في 3 أشهر.. صحفيو BBC بالقاهرة يبدأون اليوم إضرابا جديدا عن العمل لتدني رواتبهم

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ