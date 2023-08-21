تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:



رقم خيالي.. حسين لبيب يعلن حجم مديونيات نادي الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، أن نادي الزمالك ليس النادي الوحيد الذي لديه مشكلات مالية، مضيفا: “مديونيات النادي تبلغ مليار و500 مليون جنيه”.



تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، تقريراً مفصلا عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



ماذا فعلت شقيقة العالم أحمد زويل ردا على واقعة استخدام صورته بمهرجان شعبي| تفاصيل

علقت نانا زويل، شقيقة العالم أحمد زويل، على استخدام صورته في مهرجان شعبي، قائلة: “علمت بالأمر، من خلال اتصال تليفوني، يوم الأربعاء الماضي، حيث أبلغوني بوجود صورة لشقيقي في فيديو مهرجانات”.



مش هسكت.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل تعرضه لعملية ابتزاز

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحًا كاذبًا، نشر على لسانه، يوم الأربعاء الماضي، من قبل حساب على موقع "إكس"- تويتر سابقًا-، فيما يخص طائرة الذهب في زامبيا التي كانت قادمة من مصر.



رامي مابيردش.. عفاف مصطفى تكشف تفاصيل خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام| فيديو

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام؛ بسبب منعهم من زيارتها لوالدهم.



مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على سرعة انتشار المتحور الجديد لـ"كوفيد 19" عالميا، قائلا إن فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، جميعها فيروسات تنفسية تصيب الجهاز التنفسي، ورغم الشهرة الكبيرة التي حصدها “كوفيد-19”؛ إلا أن الإنفلونزا حصدت شهرة أكبر بكثير منذ سنوات.



مفاجأة.. من يدير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة؟.. فيديو

كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، عن الموقف القانوني ومستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة النادي، لافتا إلى أن اللوحة الاسترشادية توصي بأنه في حالة خلو منصب مجلس الإدارة يتولى الإدارة لجنة ثلاثية مكونة من المدير الإداري، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي.



الأرز هيغرق الدنيا.. مفاجأة سارة عن الأسعار يكشفها أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضية التموين تُعتبر ملفًا أمنيًا قوميًا بالنسبة لمصر ا، وأن الرئيس السيسي يعكف على مناقشة مسألة الأمن الغذائي في كل لقاء له.



مفاجآت داخل القلعة البيضاء بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك| فيديو

تناولت الإعلامية إنجي أنور، الأوضاع داخل نادي الزمالك، ومستقبل النادي، في ظل تلك الأوضاع الحالية، وقالت: الزمالك مدرسة الفن والهندسة، تاريخ كبير حافل بالبطولات والإنجازات، نادي تأسس منذ 112 سنة، لافتة إلى أن تاريخه أقدم من تاريخ تأسيس دول كثيرة وكبيرة في العالم كله.



اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

علق الإعلامي محمد الباز، على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلا: "مستعجلين على إيه؟".

وقال الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "عادل إمام واحد من الأيقونات المهمة في حياتنا"، لافتا إلى أن: "بعض الحسابات روجت أخبارا عن وفاته، مما اضطر الدكتور أشرف زكي لنفي هذه الأخبار، وأكد أنه بخير وصحته جيدة، ولو أن هناك وفاة أو أي شيء؛ سنعلن ذلك".



أحمد موسى يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك السابق..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك قبول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل مديرية الشباب والرياضة.