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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي مابيردش.. عفاف مصطفى تكشف تفاصيل خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام| فيديو

عادل امام واولاده
عادل امام واولاده

كشفت الفنانة عفاف مصطفى، كواليس خلافها مع أسرة الزعيم عادل إمام؛ بسبب منعهم من زيارتها لوالدهم.


وقالت عفاف، ببرنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، إن الزعيم عادل إمام هو من قام بترشيحها لمسلسل “أستاذ ورئيس قسم” الذي عرض في عام 2011.


وأضافت: «أنا اتعودت أتواصل مع عادل إمام تلفونيا، أو أروح اللوكيشن أسلم عليه وأباركله، سواء كنت بشارك في العمل معاه أو لأ، وهو شخصية جميلة ولطيفة جدا، وفوق الصورة اللي الناس بتتكلم عنها».


وأوضحت: الزعيم هو من رشحني لدور بمسلسل أستاذ ورئيس قسم، وكان دايما يقولي يا بت يا عفاف أنا محدش بيضحكني في أي لوكيشن زيك.


وأكملت حديثها: كان بيبقى مبسوط؛ لما بكون قاعدة معاه، ودايما بحكيله أنا بعمل إيه.. لما بيكلمني ويلاقي صوتي مش كويس؛ كان يقولي أبعتلك دكتور؟، وتاني يوم يتصل بيا يطمن عليا، هو حد ودود ومحترم، ورغم كونه قيمة وقامة فنية كبيرة؛ ولكنه متواضع للغاية.

إنسان خجول جدا


وتابعت عفاف: رامي إمام أنا أعرفه كويس، واشتغلت معاه في مسلسلين، “العراف” و"عايزة أتجوز"، وهو إنسان خجول جدا أكتر ما الناس تتخيل، وأبناء عادل إمام اتربوا تربية خاصة، و رامي مابيردش على موبايله، وبيرفض الرد على كل الرسائل؛ للاطمئنان على عادل إمام، ومن حقي أسال على الزعيم وأشوفه.


وأضافت: أنا كنت جارة الزعيم عادل إمام في المهندسين، وهو معرفة قديمة، ومكنش فيه تواصل بينا، ولكن علاقتنا أصبحت قوية بعد مسلسل العراف، وكنت أستشيره في أعمالي كافة .
 

الإعلامية نهال طايل الزعيم عادل امام الفنانة عفاف مصطفى برنامج تفاصيل صدى البلد 2 عادل إمام عفاف مصطفى

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