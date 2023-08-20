ماذا فعلت شقيقة العالم أحمد زويل ردا على واقعة استخدام صورته بمهرجان شعبي| تفاصيل

علقت نانا زويل، شقيقة العالم أحمد زويل، على استخدام صورته في مهرجان شعبي، قائلة: “علمت بالأمر، من خلال اتصال تليفوني، يوم الأربعاء الماضي، حيث أبلغوني بوجود صورة لشقيقي في فيديو مهرجانات”.

وأضافت “نانا زويل” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: “لا أسمع مهرجانات، وليس لدي اهتمام أو فكر بهذا المجال”، متابعة: "شاهدت الفيديو على الإنترنت، وانتظرت لفترة؛ حتى أحدد القرار والتعامل".

واسترسلت: "قررت الاتصال بمصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وكان على قدر المسئولية، وبعد ساعة من اتصالي بمصطفى كامل؛ أخذ كل الإجراءات القانونية ضد مؤدي المهرجانات".



وأكملت:" مصطفى كامل قرر وقف المؤدي عن الغناء، وتحويله للتحقيق"، مشددة على أن “نوبل مصر زويل، خط أحمر، اسم زويل قيمة وقامة داخل وخارج مصر”.

