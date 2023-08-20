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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هسكت.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل تعرضه لعملية ابتزاز

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تصريحًا كاذبًا، نشر على لسانه، يوم الأربعاء الماضي، من قبل حساب على موقع "إكس"- تويتر سابقًا-، فيما يخص طائرة الذهب في زامبيا التي كانت قادمة من مصر.

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وأضاف "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه تعرض لعملية ابتزاز؛ من خلال نشر تصريحات كاذبة على لسانه، حيث زعم الحساب قوله: “وأنتوا مالكوا طيارة زامبيا بتاعة مين، ولا رايحة فين، ولا شايلة ذهب، ولا دولارات، ولا  أسلحة؟، واللي يدور وراء هذه القصة؛ نطفة مُحرمة”.

وأكد الإعلامي نشأت الديهي،: “هذا الكلام لم أتقول به، وأتحدى أي حد يجيب ليا فيديو وأنا بقول الكلام ده، أنا شخصيًا لا أقبل أن ينال أي شخص مني”، لافتًا إلى أن هذه التويتة، شاهدها 104 آلاف شخص حتى الآن".

 وواصل نشأت الديهي، حديثه: "في آلاف الناس تصورت إني قلت كلام لم أتقول به، هذا ظلم، وليس مقبولا، أنا بيتم اغتيالي يوميًا بهذا الشكل كل يوم"، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث في هذه القضية؛ لأن آخر يوم لتقديم برنامجه بالورقة والقلم، كان يوم الثلاثاء، بينما الواقعة حدثت بعد هذا اليوم.

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