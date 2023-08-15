نشأت الديهي: مخطط جر مصر لحرب لن يفلح

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه كان من الممكن أن تدخل مصر حربا خلال السنوات الماضية لكن هذا المخطط لم يفلح بفضل القيادة السياسية الحالية.

وقال نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "حكمة القيادة السياسة منعت دخول مصر في حروب على كافة الجهات الاستراتيجية".

وأضاف نشأت الديهي: "كان هناك مخطط للإخوان في 2011 و2012 لإحداث حرب أهلية وتقسيم الجيش المصري".

وتابع نشات الديهي: "عقيدة القوات المسلحة المصرية لا ترفع أي سلاح في وجه مواطن ولا صوت للبنادق داخل مصر وهذه هي عقيدة الجيش".

وأكمل: "على رأس الدولة المصرية قائد مصري أصيل صادق تربى في المؤسسة العسكرية ويؤكد دائما أن مصر تمتلك قوة ممثلة في القوات المسلحة ولن ينجح أحد في توريطنا بالدخول في أي معركة".

ولفت نشات الديهي إلى أن الدول التي دخلت في حروب أهلية وأزمات ومعارك كثيرة بها مشاكل وأزمات كثيرة، وهناك امثلة كثيرة حول مصر.

