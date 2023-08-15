معتز خفاجي يكشف كيف تجند الإخوان أعضاءها

كشف المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، كيفية تجنيد جماعة الإخوان لأعضائها، قائلاً: "إن الإخوان يعملون على تجنيد أعضاءهم منذ صغرهم، حيث يأخذون الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم الـ 13 سنة، ويبدؤون في تشكيلهم".



وأضاف المستشار معتز خفاجي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن الإخوان يعملون على إدخال أعضاءهم في المدارس، وينفقون عليهم في المدارس والجامعات حتى يصبحوا أطباء وصيادلة، ولذلك تجد أن هناك أطباء وصيادلة متهمين، ومن ثم يقومون بتعيينهم في الأماكن التي يريدونها، والتي تمثل اختراقا للدولة.



وأوضح أن الإخوان يكون لهم خلايا نائمة في الجامعات، يقومون بإعطاء درجات عالية لمن ينتمون إليهم؛ حتى يضمنوا تسكينهم في أماكن مرموقة في كل المؤسسات.