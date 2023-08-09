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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن محاولة الإخوان لانتزاع السلطة: سأثبت أنكم خونة

نشات الديهي
نشات الديهي

قال  الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيانًا صادرًا من المجلس الاستشاري المشكل في الخارج  من قبل  خالد أبو النجا،  وعمرو واكد و18 شخصًا آخرين ، معقبًا:" عمرو واكد وخالد أبو النجا، دول ناس لا مؤاخذة ، طبعًا الكل عارف".

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 وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ،: "أنا بقول للناس دي تعالوا بما لديكم من حجج أمامي في أي مناظرة، وسأثبت لكم جميعًا أنكم عديمو المروءة والنبل والرجولة، وبأنكم خونة؟.

 

 وتابع أن خبير هذا المجلس الدكتور محمود وهبة عبارة عن شخص حرامي ونصاب وكاره وحاقد لمصر، بحكم القانون والقضاء، كما  يضم الإخواني عمرو عبد  الهادي ، معقبًا:" هذا الشخص عبارة عن شخص خصي يتظاهر بفحولة سيده، دي ناس بتعمل كل يوم قصة".

 

 ولفت إلى أن الفنان عمرو واكد أحد أعضاء المجلس الاستشاري المشكل في الخارج ،  قام بنشر تغريدة  تتحدث على أن الحل في مصر، لا يمكن في اختيار رئيس جديد، ولكن  الحل يكون من خلال إنهاء دولة الرئيس، وبناء دولة فيدرالية برلمانية تقودها نخب شعبية، معقبًا: "والله والله هذا الكلام سم  قاتل، فيدرالية ايه، أنت قرأت كتب في تفكيك الدول والانكارية، ولا قرأت ايه، ولا مين بيحركك، ده بيقول كلام هو مش فاهمه، الحديث على إنشاء فيدرالية كلام يتجاوز الخطوط الحمراء".

الديهي نشأت الديهي مصر الإخوان اخبار التوك شو

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