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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم تكن سويسرا.. نشأت الديهي: مصر مكنش فيها دولار عام 1987 والأزمة قديمة

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رجل الأعمال أشرف السعد كتب تغريدة عن أصل أزمة الدولار في مصر، محتواها: "الحكومة المصرية عام 1987 في عهد  رئيس الوزراء عاطف صدقي استعانوا به والحاج أحمد الريان، من أجل الحصول على 400 مليون دولار، ولم يكن في الدولة في هذا الوقت إلا 200 مليون دولار".

 

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ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، رسالة للمتباكين على المجد الزائل على حد تعبيره،  قائلاً: "مصر مكنش فيها دولار عام 1987،  أزمة الدولار قديمة،  وليست أمر مستجد على مصر".
 وتابع: "لما يطلع واحد دلوقتي فاشل لم ينتج إلا لفشل، ويقوم بالتنظير على الوضع الاقتصادي المصري، ده اسمه ايه،  محدش يجي يقول كنا سويسرا، وبقينا دلوقتي دولة تانية" .


وأشار إلى أن لدينا أحد رجال الأعمال ليس لديه إلا السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مستطردًا: " انا مسميه ميكي ماوس، هناك فرق بين رجال الأعمال وعيال للأعمال، لدينا رجال أعمال عظماء في مصر مثل مجموعة العربي ، ومجموعة السويدي وأحمد عز".
 

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