نشأت الديهي: لولا صمود مدينة سان بطرسبرج في الحرب لضاعت روسيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن روسيا وصلت إلى ما وصلت إليه بفواتير مرتفعة، وتكلفة عالية للغاية، معقبًا: "ليس بنضال المكاتب والمكيات تبنى الدول، حصرت مدينة سان بطرسبرج من 1941 لعام 1995، والشعب الروسي في هذه المدة لم يكن يأكل إلا البطاطس".



وتابع "الديهي" خلال جولة ميدانية بمدينة سان بطرسبرج، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الدول لا تبنى بالمجان، معقبًا: "لولا صمود مدينة سان بطرسبرج في الحرب، لضاعت روسيا، انتصار هذه المدينة في الحرب العالمية الثانية هو من أدى الاتحاد السوفيتي دولة عظمى"

ملامح اليوم



ولفت إلى أن هناك ملامح اليوم إلى وجود صراع جديدة يتشكل ما بين جبهة شرقية وغربية، متسائلاً: "هل التاريخ يعيد نفسه ، معقبًا: " أكبر حصار في التاريخ كان في مدينة سان بطرسبرج، مفيش مكان إلا وسقط فيه قتيل في الحرب، ولكن الامم العظيمة تغسل وجهها العجوز ".