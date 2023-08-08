نشأت الديهي: من يدخل مسجد السيدة نفيسة يشعر بالارتياح

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بافتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

وقال نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "الرئيس السيسي افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير في وجود سلطان البهرة بالهند".

وأضاف نشات الديهي: "اللي بيدخل مسجد السيدة نفيسة يشعر بالارتياح"، مضيفا:" دايما الناس بتقول اللي مخنوق بيروح السيدة نفيسة".

وتابع نشات الديهي: "مسجد السيدة نفيسة يتسبب في إراحة قلوب المصريين".

وأكمل نشات الديهي: "مساجد آل البيت قوة ناعمة في مصر.. من يذوب عشقا في مساجد آل البيت يعلم قيمة مسجد السيدة نفيسة".