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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: علينا أن ننتبه لألاعيب الإخوان لإحداث الفتنة الطائفية

صدى البلد

أكد الكاتب والباحث رامي عطا، أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر تاريخية وهم مكونات الدولة المصرية، مضيفا:" نسيج واحد ".

 

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وقال رامي عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  علينا أن ننتبه لألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية ".

 

وأضاف رامي عطا :" جماعة الإخوان الإرهابية تتخيل أنه يمكن اختراق وحدة الصف المصري بين المسلمين والمسيحيين ".

 

وتابع رامي عطا:" المسلم والمسيحي شعب واحد ونسيج واحد ولا يستطيع أحد أن يفرق بيننا “، مضيفا:”الإخوان  يحاولون تنفيذ مختلف المخططات الإرهابية في كافة الاتجاهات ".

 

وأكمل رامي عطا :" نصيحتي لكل من يستخدم السوشيال ميديا عليه أن ينتبه ويغلب مصلحة الدولة المصرية ".
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