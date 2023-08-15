باحث: علينا أن ننتبه لألاعيب الإخوان لإحداث الفتنة الطائفية

أكد الكاتب والباحث رامي عطا، أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر تاريخية وهم مكونات الدولة المصرية، مضيفا:" نسيج واحد ".

وقال رامي عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" علينا أن ننتبه لألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية لإحداث الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية ".

وأضاف رامي عطا :" جماعة الإخوان الإرهابية تتخيل أنه يمكن اختراق وحدة الصف المصري بين المسلمين والمسيحيين ".

وتابع رامي عطا:" المسلم والمسيحي شعب واحد ونسيج واحد ولا يستطيع أحد أن يفرق بيننا “، مضيفا:”الإخوان يحاولون تنفيذ مختلف المخططات الإرهابية في كافة الاتجاهات ".

وأكمل رامي عطا :" نصيحتي لكل من يستخدم السوشيال ميديا عليه أن ينتبه ويغلب مصلحة الدولة المصرية ".

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