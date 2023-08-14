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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة.. فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن  جماعة الإخوان الإرهابية تركز على فكرة نشر أفكار الفتنة الطائفية في مصر .

 

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وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" إشعال نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هو أقدم دفتر لدى الجماعة الإرهابية وسلاحهم القذر الذي يستخدمونه من أجل إشعال الأوضاع في مصر ".

 

وتابعت بسمة وهبة :" كلما فشل الإخوان في هز استقرار الدولة المصرية يتوجهون إلى ملف الفتنة الطائفية ".

 

وأكملت بسمة وهبة : " المسلم والمسيحي نسيج واحد ونحن أخوة في وطن واحد"، مضيفا: " هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الإخوان بنار الفتنة الطائفية ".

 

ولفتت بسمة وهبة :" جماعة الإخوان الإرهابية خبيثة تسعى إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد ولكنهم لن يفلحوا في تحقيق ذلك ".

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