مسئول إغاثة دولي يناشد العالم دعم السودانيين

حث مسؤول إغاثة دولي المجتمع الدولي، يوم الأحد، على تقديم المزيد من الأموال لمساعدة المواطنين السودانيين المحاصرين في الصراع العسكري المستمر منذ شهور بين الجنرالات المتنافسين في الدولة الأفريقية.

قال جاغان تشاباجين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن منظماته لم تتلق سوى 7٪ من الـ 45 مليون دولار التي ناشدوا من أجلها لمساعدة الموجودين داخل السودان. تضع الحرب الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

قال لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة بالقاهرة: "الاحتياجات حقيقية". "الشعب السوداني يحتاج إلى دعم عاجل وتضامن عاجل واهتمام عاجل".

غرقت السودان في حالة من الفوضى في أبريل عندما اندلعت التوترات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح برهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.

حول الصراع الخرطوم ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات قتال. يعيش العديد من السكان بدون ماء وكهرباء، ونظام الرعاية الصحية في البلاد على وشك الانهيار. شهدت منطقة دارفور المترامية الأطراف بعضًا من أسوأ نوبات العنف في الصراع، وتحول القتال هناك إلى اشتباكات عرقية مع قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة التي تستهدف المجتمعات الإفريقية العرقية.

كما اشتدت الاشتباكات في وقت سابق من الشهر الجاري في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان. هاجمت جماعة متمردة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان واشتبكت مع الجيش وقتلت وشردت مدنيين، بحسب بعثة الأمم المتحدة في السودان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم يونيتامز، الأحد، في الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، اندلع القتال لأيام بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أن يساعد المسؤولون المحليون في وقف الاشتباكات. وأضافت أن المكاتب الحكومية والبنوك ومكاتب الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى تعرضت للنهب.

أجبر أكثر من 3.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وأضافت الوكالة أن أكثر من مليون شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ودعا تشاباجين المجتمع الدولي إلى إظهار نفس التضامن مع الشعب السوداني الذي أظهره العام الماضي عندما سارع لمساعدة أولئك الذين فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

إلى جانب مبلغ 45 مليون دولار اللازم لمساعدة أولئك الموجودين داخل السودان، قال تشاباجين إن هناك حاجة إلى 35 مليون دولار أخرى لتقديم المساعدة لأولئك الذين فروا من القتال إلى الدول المجاورة للسودان.

جاءت تصريحاته عقب رحلة إلى الحدود المصرية مع السودان، حيث التقى بمسؤولي الجمارك واللاجئين السودانيين الذين فروا من القتال في الخرطوم. واستقبلت مصر أكثر من 272 ألف سوداني حتى الأول من أغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.

قال إنه على الرغم من أن العمليات على الجانب المصري من الحدود كانت منظمة، إلا أن هناك طوابير طويلة للأشخاص على الجانب السوداني في انتظار السماح لهم بدخول مصر. وقال إن ما بين 400 و 600 شخص يعبرون الحدود يوميا إلى مصر مقارنة بالآلاف في الأسابيع الأولى من الحرب.

قال تشاباجين إن الحكومة المصرية تتعرض لضغوط اقتصادية لأنها تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر، من بينهم سودانيون وسوريون وغيرهم، فضلاً عن تزايد عدد سكان البلاد الذي يزيد عن 105 ملايين.