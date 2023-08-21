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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة تأسيس عزت أبو عوف فرقة 4M مع شقيقاته الأربعة

عزت أبو عوف وشقيقاته
عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف حيث أنه من مواليد 21 أغسطس عام 1948، 

 

قصة تأسيس فرقة 4M

وبدأ الفنان عزت أبو عوف حياته الفنية بعد تخرجه من كليه الطب ، حيث كانت هوايته المفضلة طيلة سنوات التدريس هي العزف على البيانو، وهو ما جعله ينضم كعضوا فى فرقة بلاك كوتس وكانت هذه الفرقة من أحد أشهر الفرق الموسيقية فى ذلك التوقيت إلى أن تم حلها ، مما جعله يفكر فى تأسيس فرقة بعنوان فور أم تضم شقيقاته الأربعة هو بالعزف والغناء وشقيقاته بالغناء فقط.

 

 

دخول عزت أبو عوف التمثيل

وبعد نجاح الفرقة على المستوى المحلي بدأ عزت أبو عوف عام 1992 فى خطوة جديدة وهي التمثيل حيث شارك فى مسلسل أيس كريم فى جليم ثم توالت أعماله السينمائية والتلفزيونية وكان أخرها مسلسل ظل الرئيس مع ياسر جلال عام 2017 

 

معلومات عن عزت أبو عوف 

 

ويعتبر عزت أبو عوف من أسرة فنية بإمتياز فهو ابن الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرج مريم أبو عوف وشقيق كل من مها ومني وميرفت ومنال أبو عوف 

 

 

أشهر أعماله السينمائية 

وقدم الفنان الراحل عزت أبو عوف للسينما العديد من الأعمال المختلفة وكان منها فيلم عمر وسلمي بأجزاءه الثلاثة والبلد دي فيها حكومة وحبيبي نائما ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة وحسن ومرقص وليلة البيبي دول والجزيرة بوشكاش.

عزت ابو عوف الفنان الراحل عزت أبو عوف فرقة 4m مريم أبو عوف

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