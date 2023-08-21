ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب السيلفى الغريب لـ فتحي عبد الوهاب مع أصدقائه

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فتحي عبد الوهاب حيث أنه من مواليد يوم 21 أغسطس عام 1971م لأسرة متوسطة الحال في القاهرة.

وحصل "فتحى" على بكالوريوس التجارة ودبلومة تذوق فني من أكاديمية الفنون، كما حصل على ليسانس الآداب في التمثيل والإخراج من قسم المسرح، وهو متزوج ولديه ابن يدعى “عمر”.

بداية مسيرة فتحي عبد الوهاب الفنية

وبدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالبًا في كلية التجارة حيث اتخذ من التمثيل هواية له، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية نجح في اختبار التمثيل لينطلق نحو مسيرته الفنية كممثل محترف من خلال مسرحية “بالعربي الفصيح” التي عرضت ثلاثة مواسم متتالية، بينما كانت بدايته السينمائية عام 1995 حيث أتته الفرصة للمشاركة بفيلمي "طيور الظلام، سارق الفرح”.





أشهر سيلفى فى مصر لفتحي عبد الوهاب

ومع تواصل العديد من نجوم الفن مع جمهورهم عبر صفحات السوشيال ميديا قرر فتحي عبد الوهاب أن يكون مختلفا ويلفت الأنظار إليه من خلال السوشيال ميديا بطريقة مختلفة وابتكر سيلفى غريب يقوم بتصويره مع جميع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه وأيضا الجمهور.



وأصبح سيلفى فتحي عبد الوهاب على لسان الجميع لغرابته حيت أنه يتعمد تصوير نفسه سيلفى من أقرب نقطة لواجهه مما يجعل هذه الصور مصدر كوميدي لكل من يراها لذلك اعتمدها فى جميع صوره.



وتحدث فتحي عن هذا السيلفى أثناء حلوله ضيفا على برنامج بالحبر السري وقال : الموضوع بدأت بقيامي بتصوير صورة وقمت بنشرها واتسف عليا كتير وقررت أتصور بالشكل ده على طول".