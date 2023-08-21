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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة والسبت.. تعرف على حفلات الأسبوع القادم

حفلات الأسبوع القادم
حفلات الأسبوع القادم

يشهد الأسبوع القادم منافسة قوية بين عدد كبير من المطربين الذين يستعدون لإحياء حفلات جماهيرية سواء داخل مصر أو خارجها.
 

حفل افتتاح مهرجان القلعة 

ويشهد يوم الجمعة القادمة حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولي في دورته الـ31 ، ويحيى هذا الحفل الفنان مدحت صالح وفايا يونان.

ومن المفترض أن يشهد هذا الحفل حضورا جماهيريا كبيرا خاصة وأن المطرب مدحت صالح يقدم هذا الحفل فى هذا التوقيت من كل عام ودائما ما تشهد حفلاته بمهرجان القلعة حضورا جماهيريا كبير.

 

حفل مهرجان العلمين 

كما يشهد مهرجان العلمين يوم الجمعة القادمة حفل استثنائى للمطرب العالمي  Russ،وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ عدة أيام بأكثر من فئة 

 

أسعار تذاكر الحفل 

وشهدت أسعار تذاكر حفل   Russ  فئات مختلفة الأولى وصلت سعرها إلى 65 ألف جنيه وهي عبارة عن طاولة مكونة من 10 أفراد فيما تاتي الفئة الثانية بـ20 ألف جنيه وهي طاولة أيضا ولكن مخصصة لـ4 أفراد فقط.

أما الفئة الثالثة فتصل سعرها لـ1300 جنيه والفئة الرابعة تصل سعرها إلى 1250 جنيه بينما الفئة الخامسة تصل إلى 750 جنيه أما الفئة الأخيرة تصل إلى 700 جنيه فقط.

 

حفل كايروكي 

كما يشهد مهرجان العلمين حفل أخر يوم السبت القادم لفريق كايروكي، ويعتبر هذا الحفل هو ختام فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولي ويقام يوم 26 من شهر أغسطس الجاري.

 

حفل شيرين عبد الوهاب 

ومن العلمين إلى السعودية وتحديدا إلى مدينة الرياض حيث تحيى شيرين عبد الوهاب يوم الجمعة القادمة حفل غنائى ضخم تعود به إلى جمهورها بعد شائعات انهاء حياتها.

 

تفاصيل الحفل 

وكشف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- عن برومو ترويجي لحفل شيرين عبد الوهاب في موسم الجيمرز لتدعو جمهورها لحجز تذاكر الحفل. ويعد حفل شيرين عبد الوهاب في موسم الجيمرز، هو أول حفل غنائي لها بعد شائعات إنهاء حياتها في الفترة الأخيرة التي خرجت ونفتها في بيان عبر السوشيال ميديا.

افتتاح مهرجان القلعة حفل مهرجان العلمين حفل كايروكي حفل شيرين عبد الوهاب

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