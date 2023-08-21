إليسا تكشف سبب حذف أغنية "العقد" من اليوتيوب

كشفت المطربة اللبنانية اليسا عن سبب حذف أغنيتها الجديدة "العقد" من قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت اليسا عبر تطبيق إكس:" عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!".

فوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد والتي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.



وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.





تعليق إليسا على حفل العلمين

علقت المطربة إليسا على حفلها الأخير الذى ظهرت فيه في الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة والذى كان بمشاركة المطرب تامر عاشور.

وقالت إليسا على هامش حفلها : ما في شك إن مدينة العلمين عالمية، وأنا كلبنانية بحب مصر وسعيدة إنه فيه مهرجان يتم إقامته سنويا بهذا الشكل الكبير والتنظيم الرائع والتواصل المباشر مع الجمهور المصري.

وأضافت إليسا: أي شيء يحدث بمصر أشعر بالسعادة من أجله؛ لأنني أشعر وكأن مصر بلدي الثاني، فأنا سعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى من مهرجان العلمين وبتلك المنطقة العالمية، موجهة رسالة شكر للقائمين على المهرجان من أجل تواصلها المباشر مع الجمهور.