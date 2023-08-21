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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حذف أغنية العقد لـ إليسا من يوتيوب

اليسا
اليسا

فوجئت المطربة اللبنانية إليسا بحذف أغنيتها الجديدة العقد والتي قامت بطرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تم حذفها بسبب النزاع القائم بين إليسا وإحدى شركات الإنتاج والمسئولة عن المحتوى الرقمي في العديد من الدول العربية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.

 

 

تعليق إليسا على حفل العلمين

علقت المطربة إليسا على حفلها الأخير الذى ظهرت فيه في الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة والذى كان بمشاركة المطرب تامر عاشور.

 

وقالت إليسا على هامش حفلها : ما في شك إن مدينة العلمين عالمية، وأنا كلبنانية بحب مصر وسعيدة إنه فيه مهرجان يتم إقامته سنويا بهذا الشكل الكبير والتنظيم الرائع والتواصل المباشر مع الجمهور المصري.

 

وأضافت إليسا: أي شيء يحدث بمصر أشعر بالسعادة من أجله؛ لأنني أشعر وكأن مصر بلدي الثاني، فأنا سعيدة بمشاركتي في الدورة الأولى من مهرجان العلمين وبتلك المنطقة العالمية، موجهة رسالة شكر للقائمين على المهرجان من أجل تواصلها المباشر مع الجمهور.

 

اليسا وحفل العلمين 

وافتتحت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمهرجان العلمين بأغنية حلوة يا بلدي وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقبل صعودها على المسرح تم عرض مجموعة كليباتها وحفلاتها في الفترة الأخيرة.

 

وعبر تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة من خلال حفله المقام حاليا بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا.

وقال تامر عاشور في تصريحات صحفية، إن أجواء مهرجان العلمين الجديدة قوية للغاية، وشيء محترم للغاية والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور وسعيد بالمشاركة في المهرجان الجديد.

 

وأضاف أن أجواء الساحل الشمال بدون المهرجان دائما ما تكون قوية للغاية وبعد إقامة المهرجان فإن الأجواء أصبحت أكثر جمالا وقوة والأجواء هنا مبهرة للغاية، موجها دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات المهرجان وفعالياته المختلفة.

المطربة اللبنانية إليسا اللبنانية إليسا العقد ايمن بهجت قمر

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