طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورًا جديدًا عن أنواع الزيوت الموجودة بالسوق.

وقالت نوح: هناك الكثير من الزيوت الصحية وغير المهدرجة وهي الزيتون والكانولا وغيرهم فلابد أن نعرف أن الزيت بنوعه ليست بالكمية ومن الممكن خمس سم زيت أفضل من كوبين من نوع تاني ولذلك يمكن أن نتعرف على أهم زيوت الطبخ الصحي والآمن وغير المهدرج.

تابعت في منشورها “ اوعي تنسي نوعية الزيت مهمّة أكثر من كميته”.

ما هي كمية الزيت التي ينبغي على المرء استهلاكها في اليوم؟ وهل الزيت الصحي؟ وما هي أفضل أنواع الزيوت الصحية للطبخ؟ أسئلةٌ كثيرة تسألها المرأة في كلّ مرة تريد أن تطهي فيها. .

زيت الزيتون: هو واحد من أفضل الزيوت للطهي والأكل على الإطلاق. فهو يُعتبر الأكثر صحيًا وصديق لقلبك. عشان فيه على مضادّات للأكسدة في شكل كبير تسمّى بوليفينول التي ترتبط بصحة القلب، وبالتالي فهو الأوّل والأفضل بين زيوت الطبخ

زيت الكانولا: يُعتبر مثاليًا للخبز والقلي، ويمكن استخدامه بطرق متنوعة. هو من الخيارات الممتازة لتستفيدي منها في الطهي، فهو صحي وضمن قائمة أفضل زيوت الطبخ لقلبك.

زيت نخالة الأرز: هو صحي وممتاز للقلب ولا يحتوي على الدهون المشبعة. يحتوي على مادة الـ"أوريزانول" التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول. في الدم

زيت الخردل: هو خيار جيّد إذ إن نكهته مميزة ولا يحتوي على الدهون المشبعة، ما يُعتبر صحيًا. يعني لازم تتأكد من المصدر ومن المكتوب عليه

الزيت النباتي: فئة الزيوت النباتية هي مزيج من أنواع مختلفة من الزيوت مثل عباد الشمس والقرطم ونخالة الأرز. هي مناسبة جدًا للطبخ ولها فوائد عديدة تجعل منها خيارًا صحيًا ممتازًا. وزي ما قولنا الزيوت من بذور النباتات جيدة ومفيدة.

زيت السمسم: يتركّز زيت السمسم في الأطباق الآسيوية ويضيف نكهة مميزة إلى الطهي. يحتوي هذا الزيت على مضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات الذي يساعد على محاربة أمراض القلب.

لذلك نصحت سماح باختيار الزيوت بشكل صحيح حتي تحمي القلب من زيادة الكوليسترول في الدم.