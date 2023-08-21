صرف صحي الإسكندرية تكثف جهود التوعية بقرى حياة كريمة

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعية بمدرسة الحي الثاني بمركز ومدينة برج العرب ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحي وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوي الخدمات اليومية المقدمة اليهم.



وأوضح أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأكد نافع وعلي دور الشركة في الوصول الي جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، وأثر ذلك علي تأسيس جيل واع يجني ثمار التنمية.

كما قدمت الإدارة العامة للتوعية بالشركة عدد من ندوات التوعية للأطفال من خلال القصص والألعاب التفاعلية وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة.