محافظ الدقهلية يشهد توزيع أجهزة تعويضية على 40 حالة من ذوي الهمم

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، منذ قليل توزيع أجهزة تعويضية لعدد 40 حاله من ذوي القدرات الخاصه علي مستوي المحافظة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة الإصلاح الخيرية بالدقهلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأكد المحافظ، أن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصه وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكامله لهم ، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والاعياد القومية .

وأكد مختار، أن ابنائنا من ذوي القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم ، مشدداً علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولي أولوياته .

وأشاد "مختار " دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين علي مؤسسة الإصلاح الخيرية من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة ، مؤكدا علي دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل .

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