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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد منشورها عن عادل إمام .. عفاف مصطفى: بحب الزعيم وعايزة أشوفه |خاص

صدى البلد

نشرت الفنانة عفاف مصطفى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ،منشورا توضح فيه عدم رد نجل الزعيم الفنان عادل إمام بموافقته علي مقابلتها له ، و إفادته بالرد عليها ، خاصة أنها أبلغته برغبتها أكثر من مرة في زيارة الزعيم لحبها الشديد له 
و أعربت عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على لقاء الزعيم عادل إمام ، يعد آخر لقاء جمع بينهما من خلال زيارتها لة في كوليس مسلسل "فلاتيتنو " من بطولة الفنان القدير عادل إمام ، متابعة "نفسي أشوفه و ابنه غير مهتم"
تابعت في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد قائلة "انا مقصدش أعمل جدال ، انا بحب الإنسان دا ، و هو نجم كبير الزعيم عادل إمام و اشتغلت معاة ولا أريد إثارة الجدل ، و ام أتطلع لهذا نهائيا ، و انا بشوف في عينيه إنه مبسوط بزيارة الناس و هذا ما دفعني لكتابة المنشور عنه علي صفحتي الشخصية 
و استطردت انا اخر مرة قابلت الزعيم عادل إمام كان من سنة بالضبط و اخر مرة كانت في مسلسل فلانتينو ، روحتله مخصوص في مدينة الإنتاج الإعلامي عشان أسلم عليه ، سلمت عليه و قدمتله بوكيه ورد ، و كانت حالته الصحية جيدة ، ووقتها قابلته هو و ابنه رامي و قاله عفاف صديقتي و حبيبتي و مشيت ، و بعد المسلسل بشهرين حاولت أتواصل معاة و لاقيت تلفوناته مقفولة و من وقتها مش عارفه اتواصل معاه

أكدت ، أن نجله المخرج رامي إمام هو من يملك زمام الأمور ، و هو من يحدد الرؤية و الزيارة أو يمنعها و يرفضها ، مشيرة إلى أن الزعيم عادل إمام بخير و يأكل الفسيخ بحسب زيارة الناس له من أصدقائه و ابلاغي به

و عن الذكريات التي جمعتها بها ، قالت : "بعد ما عملت معاه العراف هو الي طلبني ضيفة شرف في مسلسل"أستاذ و رئيس قسم " و قاعدين انا و هو و لقاء سويدان مستنين نبدأ التصوير ، و حاطط قدامه مكسرات و انا كنت بأكل منها و أكسر له بسناني"الفستق " عشان قالي انا خايف علي سناني عشان متكلفة و قالي خلصتيه و جابلي غيره فهو كان كريم جدا و متواضع ، و ملك الكوميديا

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