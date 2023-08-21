بأسعار مخفضة.. قافلة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تجوب جنوب سيناء

استمرت قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مدينة طور سيناء لتوفير السلع بأسعار مخفضة وسط إقبال من المواطنين.



وقدم اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء الشكر الي القوات المسلحة " جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" علي توفير السلع بأسعار مخفضة لمواطني المحافظة لمجابهة ارتفاع الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن تيسيرا على المواطنين .

وذلك في اطار التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحه، لتوفير السلع الغذائية الأساسية علي شكل دفعات دورية بأسعار مخفضة للمواطنين علي دفعات منذ شهر يناير الماضي.

وكانت وصلت دفعة أخرى عبارة عن 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طنا و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء،.وسيتم توزيعها بالمنافذ المختلفة بكافة المدن طوال الأسبوع.