للقضاء على الكيانات الموازية.. ضوابط جديدة لأداء العمرة هذا العام| تفاصيل

كشف مجدي صادق ، عضو غرف شركات السياحة عن تفاصيل الضوابط الجديدة لأداء رحلات العمرة ، وقال ان الضوابط الجديدة أغلبها تشبه ضوابط العام الماضي ، ولكن تمت إضافة ضوابط جديدة خاصة بالاقتصاد المصري .

وأوضح عضو غرف شركات السياحة ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن الضوابط الجديدة ستكون بناء على قانون البوابة الالكترونية ، وهو يشمل سفر اي مواطن مصري مسافر لاداء العمرة . وسيكون قانون دينامكي يتواكب مع اصدرات الحكومة السعودية للتأشيرات الجديدة ، للقضاء على الكيانات الموازية .

وتابع " صادق "، أن العام الماضي شهد سفر ٦٠٠ الف معتمر مع الكيانات الموازية ، متابعا :" منعرفش فلوس الناس دي راحت فين والفلوس الدولة أولى بها ".

وأشار ، إلى أن هناك نصب يتعرض له المعتمرون من قبل الكيانات الموازية ، وتتحمل نتائجها الدولة .