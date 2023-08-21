وزير إسرائيلي يطالب بتنفيذ عمليات اغتيال وإلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الإثنين ، بتنفيذ عمليات اغتيال وإلغاء تصاريح العمل للفلسطينيين في الداخل المحتل.

تأتي تصريحات بن جفير على خلفية عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوب الخليل والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة أخر بجروح خطيرة .

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فقد طالب بن جفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم مناقشة مجلس الوزراء المقرر عقدها في 10 سبتمبر.

كما طالب بن جفير، بمجموعة من الإجراءات التي تشمل إقامة حواجز على الطرق، وفرض الإغلاقات على المدن الفلسطينية.

وأوردت القناة الإسرائيلية قول مقربين من بن غفير ، "حان الوقت لوضع حد لسياسة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت الناعمة".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط لملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.