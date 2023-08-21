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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الرايات الخضراء بشواطئ شرق الإسكندرية والصفراء غربا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الرايات الصفراء.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر. وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل. 

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 وذكرت الإدارة في بيان اليوم الاثنين، أن نسب الإشغال في شواطئ المحافظة منخفضة، مشددة على على الاستماع لفرق الإنقاذ على الشاطئ حتى لا يتعرض حياة المصطافين للخطر.

 وأكدت الإدارة حظر دفع الإكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية الرجاء التواصل مع الإدارة، مطالبة الرواد بالحفاظ على نظافة الشواطئ والأداب العامة للطريق. 

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