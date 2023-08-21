علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

استغلال الأطفال والاتجار في البشر.. اتهامات توجهت إلي البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ "أم زياد"، والتي بدأت منذ عدة أيام قليلة أولي جلسات محاكمتها هي ونجلها، وذلك لاتهامهما باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

وجاءت في القضية اتهام البلوجر هبة السيد وابنها وزوجها، حيث أن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذلك ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

يأتي ذلك عقب بث البلوجر هبة السيد والشهيرة بـ "أم زياد"، مقطع فيديو أدعت فيها اكتشافها علاقة محرمة بين ابنها وابنتها، مدعية ضبطهما في وضع مخل بغرفة نومهما، مستغلة أطفالها الصغار لكسب المال وزيادة أرباحها من المشاهدات المرتفعة.

ومع بداية أولي جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد وابنها وزوجها، صدر العديد من التصريحات خلال التحقيقات والتي تعتبر بمثابة صدمة قوية إلي كلًا من يتابع القضية التي حازت علي اهتمام من قبل الرأي العام.

البلوجر هبة السيد

وجاءت التحقيقات مع طليق البلوجر هبة سيد كالتالي:



بعد ما مراتي صورت الفيديو ونشرت على صفحتها قصة علاقة ابني محمد وأخته حبيبة أنا بقيت شاكك وعايز أطمن على بنتي فوديتها لدكتورة نسا وتوليد، بعد موضوع الفيديو دا بحوالي 3 أيام، وفحصنا غشاء البكارة والدكتورة قالت لي بنتك تمام مفيهاش حاجة ولسه بنت بنوت.

س: هل نجلك محمد قام بالاعتداء علي شقيقته عدة مرات وفي أزمنة مختلفة؟

ج: أنا مشفتش حاجة من الكلام ده وهو ما دام اعترف خلاص يستحق جزاؤه .

س: وما قولك وقد شهدت ابنتك حبيبة اعتداء المتهم محمد حمدي عبد المجيد عليها عدة مرات وفي أزمنة مختلفة؟

ج: أنا مشوفتش حاجة من الكلام ده.



اضرب نفسك بالشبشب

بالنسبة لادعاء طليقتي بوجود علاقة بين ولادي هي فعلًا من حوالي 3 سنين صحتني من النوم وقالت لي أنا شوفت ابنك مع بنتك في وضع مخل وكانت عمالة تصوت وأنا عارف أن هي مندفعة في التصرفات بتاعتها.

روحت قاعد على الكنبة اللى في الصالة وندهت لـ محمد وسألته ايه اللى حصل قال لي أنا حسيت أني في عالم تاني أنا موهوم مش عارف فيه إيه ومقلش أنه عمل حاجة أو معملش وعشان اسكتها روحت قولتله اضرب نفسك بالشبشب اللى على الأرض ده وراح ضارب نفسه بيه.

سايبة الدراسة ومليش في شغل ماما.. تحقيقات نجلة البلوجر هبة سيد

س: ما صلتك بالمتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد؟

ج: دي تبقى مامتي.

س: وما مؤهلاتك العلمية؟

ج: أنا سابية الدراسة من 3 سنين وكنت ساعتها مخلصة أولى إعدادي.

س: وما مدى خبرتك باستخدام الحاسب الآلي والإنترنت؟

ج: أنا مليش في شغل ماما ومحمد ده بس كان أخري اتفرج على كرتون أو ألعاب ومحمد كان هو اللي بيجبهالنا على فلاشة.

س: وما بادرة إنشاء شقيقك محمد حمدي عبد المجيد حسابات والدتك؟

ج: محمد من صغره وهو ليه في الانترنت واليوتيوب وكده وهو اللي اقترح على ماما فكرة أننا نعمل فيديوهات زي وفاء" و" أحمد حسن وزينب" وقالنا إن الموضوع ده بيجيب فلوس حلوة ولما كنا بنشوفهم كنا بنبقى عايزين نبقى زيهم.

البلوجر هبة السيد

اعترافات نجل البلوجر أم زياد





وخلال التحقيقات كشف نجل المتهمة هبة السيد "أم زياد"، في اعترافاته عن مفاجآت عديدة، حيث قرر بأنه أقام علاقة غير شرعية غير كاملة مع شقيقته وأن والدته لم تكذب حين قررت بذلك خلال مقطع الفيديو، شارحا تفاصيل العلاقة والمشاكل التي نتج عنها طلاق والدته.

وأشار نجل هبة السيد أم زياد، إلى أنه ذهب وأشقائه يوم الوقفة في عيد الفطر إلى منزل والده للمكوث معه، وكانت والدته في هذا الوقت تريد أن تصور إحدى المقاطع وحين قامت بالاتصال به ولم يرد، قامت بتصوير الفيديو الشهير واتكملت عن والدي بطريقة غير صحيحة.

والدتي شافتني مع أختي في وضع مخل

وكشف نجل أم زياد قائلا: «والدتي كانت شافتني قبل كدة مع أختى في وضع مخل بس مكنتش علاقة كاملة، وساعتها ندهت والدي وجه زعق لي وقالي أضرب نفسك عشان اللي بتعمله ده، وصالحت أمي ووعدتها مش هعمل كدة تاني، وبعدها عملت علاقة كام مرة مع أختى بس مش كاملة».

واستطرد نجل أم زياد - هبة السيد - أنها شاهدت محادثات بينه وبين أحد أصدقائه قرر فيها بأنه يرغب في إقامة علاقة معها، وبالفعل كانت المحادثة حقيقية، وحينها نهرته ثم جلس معها وصالحها، وعن العلاقة مع شقيقته قال أنها كانت تعلم ولكنها كانت تمثل بأنها نائمة.

البلوجر هبة السيد



الاتجار بالبشر



وتواجه المتهمة تهمة الاتجار بالبشر طبقا للقانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وإساءة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، كما أن تحدثها عن هتك العرض وزنا المحارم بحضور طفليها يوقعها تحت نص المادة 291 من قانون العقوبات.

والتي تنص على: أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وتواجه المتهمة عقوبة السجن من 3 الى 7 سنوات حسب رؤية المحكمة التي تمثل أمامها.