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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الشرقية ويتابع تنفيذ ملفات مشروعات حياه كريمة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المبادرة الرئاسية حياه كريمه لتطوير الريف المصري تمثل شهاده ميلاد حقيقية للقرية المصرية وستغير  شكل الحياه إلى الأفضل وتعمل على تحسين جوده حياه المواطنين ، مشيراً إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعه في تنفيذ المشروعات الجاريه ضمن المبادرة بـ 41 قرية و741 تابع  بمركز الحسينية في قطاعات ( مياه الشرب - الصرف الصحى - الأبنية التعليميه - الصحه - الكهرباء - الغاز الطبيعي - الري - الطب البيطري - الشباب والرياضة - الطرق والكباري - المجمعات الخدمية ) لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في حضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وخلال اللقاء اطلع محافظ الشرقية وزير التنمية المحلية على  معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية ، وتمت الإشاره إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 553 مشروع وجاري تنفيذ 312 مشروع وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروع على التوالي من إجمالي 913 مشروع وبنسبة تنفيذ إجمالية 82 % ، وكذلك استعراض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م  في قطاعات رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة والمرور والإطفاء وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي إهتماماً بملفات التعدي على أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، مؤكداً أنه لا توجد أي حاله تعدي على الأراضي الزراعية ويتم تطبيق القانون علي المخالفين.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض مجهودات محافظة الشرقية في ملف المخلفات الصلبة والمشروعات الخاصة بالمنظومة والتي تشمل مصانع التدوير والمحطات الوسيطة والثابتة والمدافن الصحية الآمنة وذلك  لتحسين مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات وإعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

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كما تم استعراض الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد إستهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية ، والسلامة العامة لهم والتأكيد على تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية وغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية ، والإكتفاء بالإضاءة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وقال محافظ الشرقية، إنه يقوم بجولات ميدانية بصفة مستمرة على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال وذلك لدفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لذلك لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها محافظ الشرقية في تنفيذ العديد من الملفات الحيوية والخدمية التي تهم أبناء المحافظة وبصفة خاصة القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

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