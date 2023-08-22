حليب الشوك.. عشبة تحمي العظام وتقلل السكر وتحسن الكبد.. تعرف على فوائدها

تعد عشبة حليب الشوك من أقوى الأعشاب في الطب والدواء لفعاليتها وفوائدها المختلفة

..حيث تُستخدم عشبة حليب الشوك كمكمل غذائي بالإضافة إلى الأدوية لعلاج العديد من حالات تلف الكبد ، مثل التهاب الكبد ،ومرض الكبد الدهني .

وقد أظهرت بعض الدراسات فوائد عشبة حليب الشوك في تحسن مشكلة تليف الكبد، كما أظهرت هذه الدراسات أن السبب وراء فائدة عشبة حليب الشوك للكبد تعزى إلى وجود مادة السيليمارين (Silymarin) المضادة للأكسدة.

لذا فإن عشبة حليب الشوك تحمي العظام وتقلل السكر وتحسين الكبد وصحة البشرة.





تحمي العظام:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية ، أن عشبة حليب الشوك في تحسين صحة البشرة وتخفيف الالتهابات، كما تساعد بعض المواد الموجودة في عشبة حليب الشوك على التخلص من الالتهاب.

وقد أثبتت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات فعالية مادة السيليمارين في التخلص من التهاب القصبات الهوائية لدى مرضى الربو.

كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل عوامل الشيخوخة المرتبطة بتقدم السن.، وقد أظهرت الدراسات فعالية نبتة حليب الشوك في تقليل عوامل الأكسدة والتي تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر في بعض الأحيان،.

وقد ووجدت الدراسات أن عشبة حليب الشوك تزيد من كثافة العظام وبالتالي تحمي العظام. نتيجة لذلك يقترح بعض الباحثين أن حليب الشوك قد تكون مفيدة في منع وتأخير فقد العظام في السيدات بعد سن اليأس. وعلى الرغم من ذلك فإن الأبحاث الموجودة غير كافية.

وقد أظهرت الدراسات فائدة نبتة حليب الشوك في تعزيز صحة العظام والحد من خسارتها وضعفها والذي يحدث نتيجة لنقص الإستروجين.

تعزيز جهاز المناعة



وتساعد عشبة حليب الشوك في تعزيز جهاز المناعة وقدرته على محاربة الأمراض المختلفة، حيث أظهرت بعض الدراسات بأن استهلاك مستخلص حليب الشوك له دور كبير في تحسين استجابة جهاز المناعة للأمراض المختلفة

كما أوضحت بعض الأبحاث أن العشبة تمنع تدمير خلايا المخ، وتقلل أيضاً من اللويحات المحوارية التي تترسب في المخ في مرض الزهايمر.

قد يعزز إنتاج حليب الثدي للأم المرضعة. وذلك لأنه يزيد من هرمون البرولاكتين المسؤول عن الرضاعة.

مرض السكري:

قد تقلل عشبة حليب الشوك من مستويات السكر بالدم في المرضى المصابين بالسكر. لذلك، يكون العلاج بها مكملاً لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني. فقد اكتشف بعض الباحثين أن حليب الشوك يحتوي على مكونات مشابهة لأدوية مرض السكري.، فهو يحسن من حساسية الخلايا للأنسولين، ويقلل من مستويات السكر بالدم.

كما أظهرت بعض الدراسات فعالية حليب الشوك في تقليل مستوي السمر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.، كما أظهرت الدراسات بأن عشبة حليب الشوك تساعد في التقليل من مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني أيضًا.

ولعشبة حليب الشوك فوائد أخرى محتملة:

وأثبتت بعض الدراسات ظ فعالية عشبة حليب الشوك في خسارة الوزن.، كما تساعد على توقف انتشار بعض الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، خصوصًا سرطان القولون.

وتلعب عشبة حليب الشوك دوراً في علاج الحبوب لأن لها خواص مضادة للالتهاب، بالإضافة إلى الخواص المضادة للأكسدة.

ويمكن استهلاك عشبة حليب الشوك كأحد المكملات الغذائية على شكل كبسولات أو حبوب دوائية، ولا يوجد هناك جرعة مثالية لهذه النبته ولكن يفضّل قراءة الجرعة على المنتجات المختلفة لها.