مديرية عمل كفر الشيخ تختتم برنامجا تدريبيا على التفصيل والخياطة للفتيات

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة الخياطة والتفصيل، وذلك بمركز التدريب المهني في فوة بمشاركة 11 متدربة.

واستمرت الدورة لمدة شهر كامل بمعدل 150ساعة تدريبية، فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية للتدريب المهني للعام 2023 / 2024، لتطوير مهارات أبناء المحافظة من الذكور والإناث وتنمية قدراتهم وفق متطلبات سوق العمل .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين لتعزيز فرص الحصول على فرص عمل لائق داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية، أنه تم تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وذلك بتوفير برامج تدريب مجانية للشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظة، من خلال مركز التدريب المهني بفوة والوحدة التدريبية المتنقلة بسيدي سالم ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل.

وأضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الراغبين في الحصول على البرامج التدريبية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهني الثابتة ، وإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب، وكذلك توفير فرص عمل للخريجين او مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للحد من معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية .